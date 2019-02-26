故宫火锅店主打万寿菊花锅 相传由慈禧发明

中国北京故宫在大年初一开设一家火锅店，据悉开业以来餐厅就一直处于爆满状态。

综合《中国青年报》和央视新闻报道，这家火锅店名叫“故宫角楼餐厅”。有美食点评网站在详情页介绍，餐厅以乾隆《紫光阁赐宴图》作为空间主题呈现，展现皇家礼乐、宴会、家具器皿、游戏等宫廷文化，还原宫廷御食的场景和风貌。

由于故宫不能使用明火，所以餐厅用的都是电磁炉，但店内有不少与故宫文化有关的特色。

店内主打“万寿菊花锅”，相传是慈禧的发明，每年深秋，慈禧便让御膳房端出小火锅，随后再将洗净沥干水分的菊花瓣放到银盘里，一齐摆上膳桌。

据了解，慈禧有时吃菊花火锅时，待暖锅中的鸡汤滚开即放入鱼片或鸡片，再次滚开时则酌量投入菊花瓣。开锅后，肉片、鸡汤、菊花各种鲜味混合，鲜美无比。慈禧有时不蘸作料，空口即可吃下许多。

火锅店以万里河山为基础原型，以江山社稷五色土为灵感，将青红黄白黑五种颜色调制五种蘸酱，满足来自四海八方、拥有不同口味偏好的“吃货”。

用完餐的食客还可以在店内加盖印章，餐厅将赠送一张角楼专属明信片，收集控可以在这儿一直戳。

故宫文化加持，餐厅很快就成了北京新晋打卡圣地。据悉，开业以来餐厅就一直处于爆满状态，店里在晚上5点半后才供应火锅，一直营业到晚上10时，但不少为火锅而来的食客下午就在门口排起长队。

工作人员说，3月10日前的电话预约餐位已经全部订满，要想吃火锅只能现场抢号，目前一晚只有30锅，先到先得。

对于故宫火锅，消费者评价不一。在点评网站上，不少消费者都称赞餐厅环境和创意，但认为价格稍贵，光汤底就128元（人民币，下同，约25新元），人均消费价格在200元左右：“等位没有零食和水，和专业火锅店相比还有些距离。”、“有特色，但味道不至于勾人儿，性价比低。”

有网民点赞故宫推广让人眼前一亮，不过也有人质疑是不是营销过头。有评论认为，这样的做法不仅创收，更有助于推动故宫文化的传播，更有人希望故宫能好好打造品牌。