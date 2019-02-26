人行副行长：扩大金融服务业双向开放

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在接受中国央视财经频道的访问时说，人民银行将按照“宜早不宜迟、宜快不宜慢”的精神，扩大金融服务业双向开放，全面实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度。

据中国《新京报》今天（26日）报道，潘功胜说，稳妥推进资本项目可兑换和金融市场双向开放。完善人民币汇率市场化形成机制，进一步增强人民币汇率弹性，保持汇率在合理均衡水平上基本稳定。积极参与全球治理体系改革和建设，促进全球经济发展和金融稳定。同时，要着力提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

潘功胜指出，近年来，人民银行按照中央统一部署，牵头防范化解重大金融风险。经过一段时间的集中整治，我国金融风险由前几年的快速积累，逐渐转向高位缓释，已经暴露的金融风险正得到有序处置，金融风险总体上趋于收敛状态。

不过，他也说，受中国内外多种因素的影响，我国金融风险出现一些新的演进特点，防控风险的优先序也发生一些变化。为此，人民银行必须坚持底线思维，强化风险意识，坚决打好防范化解金融风险三年攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线，重点做好工作，包括稳妥有序处置重点领域风险、加快建立更加科学有效的金融监管体系、健全金融机构公司治理。

潘功胜说，在防范化解金融风险的过程中，要平衡好稳增长和防风险的关系，把握好政策力度和节奏，平稳处置化解各类风险。