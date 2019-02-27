京沪高铁启动A股上市工作

中国证券监督管理委员会北京监管局网站昨（26日）天刊登了京沪高速铁路股份有限公司上市辅导备案表，中国铁路总公司控股企业京沪高速铁路股份有限公司正式启动A股上市工作。

据中国青年报报道，中国铁路总公司相关部门负责人介绍，全面启动京沪高速铁路股份有限公司上市工作，是铁路总公司积极推进国铁企业股份制改造的重要举措之一，是大力发展混合所有制经济、促进铁路企业资本结构优化调整的具体行动。

京沪高铁全长1318公里，纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等7省市，连接“京津冀”和“长三角”两大经济区，是中国“八纵八横”高速铁路主通道的重要组成部分。京沪高铁自2011年6月30日开通运营以来，已安全运送旅客9.4亿人次。2017年9月21日，“复兴号”动车组列车在京沪高铁实现时速350公里运行。

据了解，京沪高速铁路股份有限公司委托的上市辅导机构中信建投证券已根据相关法律法规，制定了相应的辅导计划和实施方案，京沪高速铁路股份有限公司有望于2019年内完成辅导验收。

该负责人表示，铁路总公司将加强对京沪高速铁路股份有限公司上市工作的指导和监督，规范公司运行，及时总结上市经验，进一步加快推动中国铁路总公司股份制改造，建立现代企业制度，做强做优做大国铁企业。