美智库：中俄正夺取国际发言权

（早报讯）美国智库布鲁金斯学会周二（26日）发布报告称，近年来，中国和俄罗斯在区域和全球不断扩张势力，试图夺取国际体系的发言权。

美国之音报道，该报告认为，中国和俄罗斯正在全球发起一场涉及政治、经济和军事影响力的竞争，以寻求关于国际体系未来民主的发言权；他们的主要手段包括在本区域发展军事和经济势力范围、削弱并挑战民主体制和规范，以及削弱西方在国际秩序中的主导地位。

报告指出，在拉丁美洲、非洲和亚洲的发展中国家和新兴国家，对基础设施、能源和技术的投资正从20国集团的合作工具转变为大国竞争的工具，而西方正在失去优势。在欧洲，中国日益增加的经济接触正在软化欧洲大陆的决心，尤其是在美国实行单边主义的时刻，而俄罗斯发现了一些可以利用的弱点来推进直接的政治干预；在东亚，中国已从限制美国主导的战略转向了维护中国霸权的战略。

报道说，俄罗斯和中国还利用数字威权主义实现其目标。莫斯科继续在整个欧洲和美国部署网络攻击和虚假信息运动等非传统工具。中国的重点主要放在国内，利用强大的数字工具控制和监控国内人口。

报告建议，西方需要与整个印度洋——太平洋地区展开民主合作，开展一场新的“亚洲民主对话”，以维护国际秩序的民主前景。此外，西方和非西方民主国家应在提供援助、修建基础设施、支持良政和危机管理方面推进民主合作，联合起来与中国推广的发展模式进行更有效的竞争。