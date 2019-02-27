高雄市两岸小组成员出炉 

高雄市政府确定两岸小组成员，市长韩国瑜出任召集人，预定于3月4日下午2时召开第一次会议，由韩国瑜主持。成员中有八位市府首长、前高雄县长杨秋兴和4位大陆台商会长。

据联合新闻网报道，高雄市政府两岸小组第一次会议，讨论主题计有三项：(一) 推动两岸城市农渔产品产销合作及建立定期咨商平台；(二) 完备食、住、行、乐相关配套措施带动陆客前来高雄观光；(三) 成立单一服务窗口吸引台商回流高雄投资，并邀请高雄市议会全体议员莅临参与，提供宝贵意见。

两岸小组副召集人为副市长叶匡时、李四川和前高雄县长杨秋兴，成员另有教育局长吴荣峰、经发局长伏和中、观光局长潘恒旭、农业局长吴芳铭、新闻局长王浅秋丶考研会主委李铭义丶深圳台商协会会长陈忠和、广州台商协会会长王庆祥、厦门台商协会会长吴家莹、上海台商协会会长李政宏等人。

韩国瑜的两岸工作小组成员，共有27位成员，除前述之外，还有淡江大学副教授张五岳丶文化大学社科院长赵建民丶高师大校长吴连赏丶中山大学政治经济学系教授辛翠玲、前监委叶耀鹏丶前立委黄良华丶高雄市农会理事长萧汉俊、高雄区渔会理事长谢龙隐丶大扬教育基金会董事长（前立委）侯彩凤丶中华民国自由车协会理事长林良滨丶智崴科技董事长黄仲铭丶东台精机董事长严瑞雄、南六董事长黄清山。