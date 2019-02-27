吴敦义：民进党失民心 秋叶该落了

国民党主席吴敦义昨天（26日）接受访问时表示，民进党已失去民心，民间普遍认为经济不好、收入不理想，经济成长率持续低标，是最对不起人民的失败点，“看来是九月的秋天，叶子该落了。”

据联合新闻网报道，吴敦义两年前就任党主席时曾说，国民党能否重返执政，必须四大因缘俱足，“民进党失民心、国民党要够强、候选人能赢、结合友党与党友”，这四大因缘是否已经开花结果？吴敦义昨天语带玄机地说，也许还没到结果，但一叶落而知秋。

吴敦义表示，两岸停滞不前、经济未改善，都是蔡政府的负担，这两年的经济成长率都未达百分之三的标准，而蔡总统过去两次选举都宣称要维持两岸现状， “那应该是维持马政府的现状，不是扁政府的现状。”

吴敦义说，他不能铁口直断地打分数，但多数民众认为现在的经济不够好，政风和社会安全也差很多；他举例，不久前的短短两周内，惊传三件杀人分尸案，这就是整体社会安全机制出现剧烈倾斜，不够理想。

吴敦义认为，当现任者的政绩比重及影响力已远超于执政包袱，就会处于劣势，“不是当政者就一定占便宜”，若政绩受肯定程度高于某些施政顾此失彼的状况，连任障碍就会稍低一点；反之，现任不仅不能靠政绩加分，反而成为累赘，这是蔡政府必须审慎检讨的。

国民党有没有更强？吴指出，三年前败选后的县市长，已从六席增加到十五席，去年廿二县市中，国民党拿下十九个议长，多数议会都过半，代表距离当年挫折，地方实力已有相当强的增长。

他以民调为例，民众对国民党的满意度达四成五，为2015年来新高，“如果民众只是讨厌民进党，在选票上打叉即可，不会投给国民党。”他认为，民众一定是相对不讨厌国民党，或对国民党期待、有相当程度的认可。