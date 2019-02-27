2019胡润全球富豪榜发布：马云成全球华人首富

据胡润研究院发布《2019胡润全球富豪榜》（以下简称为‘全球财富榜’）显示，430位富豪跌出胡润全球富豪榜，创历史最高纪录。中国落榜213人，印度52人，201张新面孔上榜，中国和美国以52人和39人居首。

据新浪财经报道，全球财富榜显示，马云以2600亿元（人民币，下同523亿新币）成为全球华人首富，上升四位到第22位；马化腾和许家印紧随其后。

北京连续第四年成为“世界十亿美金富豪之都”，比纽约多11人。

40岁王兴的美团点评和50岁雷军的小米上市首日市值500亿美元。其他大型IPO还包括瑞典49岁Martin Lorentzon的音乐平台Spotify，美国35岁Andrew Houston的云储存公司Dropbox和66岁Najeeb Al-Humaidhi的阿斯顿•马丁。

亚洲首富是首次跻身全球前十的印度能源大王安巴尼，财富增长20%，达到3700亿元。

亚马逊创始人杰夫·贝佐斯仍以9900亿元稳坐全球首富。

科技行业仍是最主要财富来源，其次是房地产、投资、制造业和零售业。前五大行业的人数占据了榜单的一半。酒店业和大健康行业今年表现也不俗。

区块链是增长最快的新兴行业，有五位上榜，以中国比特大陆40岁的詹克团为首，财富185亿元，其次是瑞波币创始人Chris Larsen，财富110亿元。