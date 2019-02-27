金管局局长：中美贸易关系提高全球下行风险

（早报讯） 新加坡金融管理局局长孟文能表示，全球经济虽有同步放缓迹象，但经济放缓幅度将是缓和的，不会大幅下跌导致硬着陆，市场投资者无需为此过于焦虑。

对他而言，更令人担忧的是始终是经济下行风险上扬，以及政策缓冲空间逐渐缩小。

他今早在花旗银行主办的亚太投资者大会，分享他对全球经济看法时指出，目前全球经济下行风险主要来自中美贸易紧张关系，以及英国脱离欧盟这两个事件的发展。

就中美贸易紧张关系，孟文能认为，美国和中国正就贸易课题进行协商，有可能达成协议，也可能会意见分歧而谈判破裂。如果双方最终无法达成共识或贸易协议，它将对市场带来巨大冲击。

另一方面，英国脱欧事件也出现许多变化。到底英国会在期限内脱欧、推迟脱欧，或甚至不脱欧？孟文能觉得，脱欧前景的复杂性和不确定性，也造成场下行风险提高。

他还以莎士比亚《凯撒大帝》的经典台词形容当前全球市场情况说：“《凯德大帝》中，预言者对凯德有一句警告‘小心三月十五’（Beware the ideas of March）．同样地，中美贸易协商和英国脱欧在下月来到决定性时刻，大家务必提高警惕，紧密关注这两个事态发展。”