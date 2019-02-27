最新总统大选民调：蔡英文在水深火热中

台湾民意基金会今（27日）公布“2020台湾总统大选初探”二月民调。数据显示，台湾总统蔡英文声望33.4％，不赞同蔡处理台湾大事方式的人比赞同的人多18.8个百分点，加遽了原本即存在的二次执政困境。整体来讲，蔡英文声望依然在低档徘徊。台湾民意基金会董事长游盈隆形容，蔡英文“还在水深火热中”。

据《中时电子报》报道，调查显示，蔡英文正式宣布竞选连任，20岁以上的台湾人中，有约四成的人基本上支持蔡英文竞选连任，但有52%的人不支持。对一个民意支持度长期低迷的总统而言，这似乎不是一个太坏的消息，尽管有超过半数的公民倾向不支持她竞选连任。游盈隆认为，支撑蔡英文能维持三分之一台湾人认同，是靠中国大陆领导人习近平影响依然存在。

民调指出，被问到“蔡英文总统上任已经两年九个月，赞同或不赞同她处理国家大事的方式，包括重要人事安排与政策？”结果显示，9.1％非常赞同，24.3％还算赞同，28％不太赞同，24.2％一点也不赞同，14.3％没意见、不知道或拒答。换句话说，最新民意显示，20岁以上的台湾人中，有3成3的人基本上赞同蔡英文总统处理国家大事的方式，5成2的人不赞同；不赞同的人比赞同的人多近19个百分点；蔡英文声望：33.4％，仍在低档徘徊。

游盈隆认为，上个月蔡英文声望因“中国大陆因素”或“习近平效应”刺激出现戏剧性转变，经过一个月后，又出现下滑的迹象，尽管赞同蔡英文处理台湾大事方式的人只减少1个百分点，但不赞同的人增加4.7个百分点，这一来一往使得不赞同蔡英文处理台湾大事方式的人比赞同的人多18.8个百分点。

他说，过去一个月，蔡英文几乎使尽浑身解数，只能勉强维持住全国三分之一的人赞同她领导国家的方式，但同时仍有5成2的人不表赞同。可见沉痾之重，非一时三刻能解。

被问到“支持或不支持蔡英文参选2020总统？”结果发现，15.2％非常支持，24.4％还算支持，20.7％不太支持，30.6％一点也不支持，9.2％没意见、不知道、拒答。换言之，在20岁以上的台湾人中，有约4成的人基本上支持蔡英文竞选连任，但有5成2的人不支持。

本次调查由山水民意研究公司受基金会委托，访问期2019年2月21-22日、二十岁以上成年人，全国住宅电话用户为抽样架构；有效样本1089人；抽样误差在95％信心水准下约正负2.97个百分点。