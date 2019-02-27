大陆国台办谈“一国两制”：制度不同不是统一障碍

中国大陆此前提出的“探索‘两制’台湾方案”，对于台湾方面对“一国两制”的疑虑，大陆国台办发言人安峰山今天（27日）在新闻发布会上回应称，制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的借口。

据环球网报道，安峰山表示，“和平统一、一国两制”是解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式，既充分考虑台湾现实情况，又有利于统一后台湾的长治久安。

安峰山指出，“一国两制”体现对广大台湾同胞最大的善意和关爱，必然会给台湾同胞带来更大的发展机遇、更好的生活条件。和平统一后，台湾将永保太平，民众将安居乐业。有强大祖国做依靠，台湾同胞的民生福祉会更好，发展空间会更大，在国际上腰杆会更硬、底气会更足，更加安全、更有尊严。

安峰山说，制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的借口。“一国两制”的提出，本来就是为了照顾台湾现实情况，维护台湾同胞利益福祉。习近平指出，“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾现实情况，会充分吸收两岸各界意见和建议，会充分照顾到台湾同胞利益和感情。在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。