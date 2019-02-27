福建拟向金门马祖供电 国台办：中国人要帮中国人

在国台办今天（27日）举行的例行新闻发布会上，关于福建省计划向金门、马祖供电，并已启动向马祖供水的相关工程的提问，发言人安峰山表示，中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表的重要讲话中提出，亲望亲好，中国人要帮中国人，两岸要应通尽通，要提升经贸合作的畅通、基础设施联通、能源资源互通和行业标准的共通，同时提出可以率先实现金门、马祖同福建沿海地区的通水、通电、通气、通桥。

据中新社报道，安峰山指出，这体现出了我们“以人民为中心”的发展理念，着眼于两岸同胞的共同发展，通过与台湾同胞分享大陆发展机遇，为台湾同胞谋福祉，帮助解决经济民生方面的实际问题，为台湾同胞提供更好更多的发展条件。

安峰山称，金门、马祖的民众长期以来希望大陆帮助解决用水用电紧缺等困难，也多次表达过通气、通桥的诉求。我们的态度非常明确，对这些需求，大陆愿意尽一切努力。为他们实现更大更好发展创造机遇、提供条件。

福建省有关方面已经初步完成了向金马供电和向马祖供水的研究规划，做好了前期的准备。我们也将继续采取积极举措，加快福建沿海地区与金门、马祖通气、通桥的互联互通建设，促进两岸融合发展。