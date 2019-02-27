中美关系起伏带来波动 陈茂波：应善用香港优势

香港财政司司长陈茂波今天宣读新一份《财政预算案》，他预料未来一段较长时间，中美关系起伏会为环球经济和金融市场带来波动。此外，贸易摩擦会对多边主义和自由贸易体制，以至全球治理体系和国际秩序带来冲击，影响深远。未来世界经济的产业链布局亦可能因新的贸易规则和关系而发生变化。

据星岛日报报道，陈茂波指出，亚洲的新兴经济体，包括亚细安、印度等，增长潜力可观，为香港提供不少商机。这些新兴经济体过去五年每年平均增长百分之6.3，贡献环球经济增长约四分之一。此外，国际货币基金组织预测，内地以外的亚洲新兴经济体在今明两年的经济增长，仍会超过百分之六。

他提到，在中美贸易摩擦及保护主义抬头下，部分亚洲新兴经济体更会从世界供应链的布局变化中得益，应把握这新形势，更应善用香港作为亚洲区供应链管理中心和贸易中心的优势。

陈茂波表示，需要特别留意国家正锐意推动的几方面工作，包括深化供给侧结构性改革，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合；以创新引领经济发展，着重科研和科技应用；建立强大的国内市场，内地居民的消费将继续作为经济增长的重要引擎；推进粤港澳大湾区（大湾区）发展及“一带一路”倡议的实施；坚持深化改革开放，稳外资、稳投资，推动“走出去”与“引进来”并重的双向开放新格局，扩大对外双向投资和贸易往来。