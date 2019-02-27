野村：美中贸易协定若包含人民币协议 人民币汇率将趋向6.6

投行野村最新研究报告指出，美中贸易协议有可能于未来1-2周公布，如果当中包含人民币协议，对人民币将有正面影响，预计离岸美元/人民币（CNH）交易范围会朝6.6的方向下行。

据路透社报道，野村全球新兴市场外汇策略主管Craig Chan在其报告中称，对于美中贸易协定就人民币问题上做出甚么协议，市场期望差异很大，但市场共识似乎倾向认为这一货币协议结果会令人民币升值。

“如果外汇包含在贸易协定之内，我们对人民币即时影响感到乐观，同时预计美元/CNH交易范围会朝6.6的方向下行，因更广泛的贸易协定为市场带来惊喜。”他说。

美中贸易协定的时间点仍然未明，但美国总统特朗普最近的言论表明，有可能于未来1-2周公布，之后特朗普与中国国家主席习近平可能会在3月下旬在佛罗里达会面。

野村相信，如果中美就人民币达成协议，很可能得出两种结果，一是可能包含一个类似美国与墨西哥和加拿大的自贸协定，但也许不足以完全确定央行操纵汇率行为已经摒除在外。第二个可能性是中国只要同意保持人民币汇率稳定和不要让货币贬值便可，这样的协议能够持续，只要贸易汇款流量正常化和外资流入保持强劲，将可达至国际收支平衡。

不过，做出这种政治立场面对的风险是，如果外部震荡或者本土经济急速下滑，将导致国内资本加速外流、企业持有外汇增加以及外资投资放缓，这可能会引发市场对中国央行外汇政策可信度的担忧，因保持汇率稳定的结果是外汇储备加快消耗。

野村认为，最不可能发生的结果是中国采取人民币升值政策，因人民币目前被轻微高估。此外，野村中国宏观研究团队继续预测未来数月的经济疲弱情况较市场预估来得严重，这是排除升值可能性的另一原因。