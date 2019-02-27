【视频】河内进入“特金会时间” 餐厅推出领导人主题汉堡

（视频来源：中新社）

今明两天（27日至28日），朝鲜最高领导人金正恩与美国总统特朗普将在越南首都河内举行第二次朝美领导人会晤，磋商如何进一步推动半岛无核化进程以及改善朝美关系。河内也已经正式进入“特金会时间”。

据中新社报道，河内整座城市弥漫着特金会的氛围，在从河内内排国际机场通往市区的路上，许多灯柱上都挂有朝鲜、美国、越南三国国旗，下方挂有握手图样。还有的灯柱上挂着宣传条幅，条幅上写着“河内，象征和平的城市”。在城区里，也能看到特金会的宣传板，宣传板上有朝鲜和美国的国旗。

此外，在河内街头，有不少店铺也趁着特金会，举行相关活动或推出相关商品。有的商家在店铺外挂上了美国、朝鲜和越南国旗，街头小铺也开始出售大量与“特金会”有关的商品，包括T恤衫，朝、美、越等国国旗。

河内一家快餐店还专门为“金特会”推出以金正恩、特朗普为主题的汉堡。汉堡设计者之一、来自英国的格雷-克拉克介绍，金正恩款汉堡由辣白菜、烟熏五花肉、野猪肉配上辣味蛋黄酱组成，上面还撒上香脆的炸泡菜，还插了一面朝鲜的旗帜。美国的汉堡则更大，是典型的美式汉堡，用了双份牛肉、双份芝士、双份培根，炸过的咸菜，俄式风格的酱汁。还在上面加入一些鸡肉肉松，让其看起来更像特朗普的头发。