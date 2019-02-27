美国对进口中加墨三国钢产品开展反倾销调查

据路透社报道，一位知情人士透露，美国商务部将于周二宣布开展新的反倾销调查，以确定自加拿大、中国和墨西哥进口的预制钢结构(fabricated structural steel)售价是否低于合理价值。

当前一些美国议员、汽车厂商以及加拿大和墨西哥政府强烈呼吁特朗普政府取消针对进口钢铝征收的国家安全关税。此前美墨加三国在去年宣布达成协议，对北美自由贸易协定进行修订。

此次调查涉及的预制钢结构用于大型建筑项目，包括商业、办公和住宅建筑、剧场、会展中心、停车场和港口。

商务部周二对议员们表示，新调查的依据是本月稍早一家美国钢铁行业组织提交的请愿书。

据估计，2017年美国从加拿大、中国和墨西哥进口的预制钢结构分别价值6.583亿、8.417亿和4.066亿美元。美国国际贸易委员会(ITC)将在3月21日前公布对该问题的初步裁定。

加拿大钢建筑研究所(Canadian Institute of Steel Construction)表示，这家美国行业组织的投诉称“自加拿大进口的产品存在销售不公，给美国预制钢产品生产企业造成损失，这种说法是毫无根据的。”