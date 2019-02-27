国台办：去年两岸交流合作创新高

国台办发言人安峰山今天（27日）表示，尽管面临民进党的重重阻挠，去年两岸的人员往来、经贸往来和各领域的交流合作，仍然实现了历史新高。之所以取得这样的成绩，是因为这是两岸同胞的共同愿望，它符合两岸同胞的共同利益。

据中新社报道，在当日的例行发布会上，有记者提问，台湾公布1月统计数据，陆资赴台投资额315万美元，较去年同期锐减，而陆资、侨外资、“新南向”专项投资指标均有下滑，请问发言人对此有何评论？

安峰山指出，扩大和深化两岸各领域交流合作，是我们一贯的政策主张，因为这符合两岸同胞的共同愿望，符合台湾同胞的根本利益。

实际上，多年来，我们一直在努力推动这方面的工作，特别是去年，我们出台“31条惠及台湾同胞措施”，推出台湾居民居住证，取消台湾居民就业许可、实现向金门供水等等一系列措施，目的就是增进两岸同胞的交流合作，增进台湾同胞的利益福祉。

而反观民进党当局，却一直在做阻挠和干扰两岸交流合作的事情。安峰山强调，尽管面临这些重重阻挠，在两岸同胞的共同努力下，去年两岸的人员往来、经贸往来和各领域的交流合作仍然是实现了历史新高。我想，之所以取得这样的成绩，是因为这是两岸同胞的共同愿望，它符合两岸同胞的共同利益。