欧洲认为看待华为引发的安全争议 要依据事实而非恐惧

欧洲电信行业领袖和政策主管们本周没有理会美国总统特朗普关于封杀中国电信供应商的号召，称欧洲电信网络安全的未来应该由事实而非恐惧来决定。

据路透社报道，欧洲已经成为美国促使西方电信网络禁用中国电信设备的主要战场，华盛顿方面指责华为帮助中国政府从事间谍活动，对此华为一再否认。

移动运营商警告称，全面禁止可能导致新一代5G网络的连通推迟数年。在巴塞罗那举办的世界移动通信大会上，全球第二大移动运营商沃达丰(Vodafone)和欧盟执委会官员的言论暗示，他们可能会更加谨慎地应对此事。

Forrester分析师Frank Gillett说，“将会看到一种散乱、基本是有管理的应对，具体因国家的不同而有所差异，”“归根结底这是为了控制和管理华为的风险，当然还有其它供应商，但主要是华为。”

知情人士表示，面对美国的指控，华为轮值董事长郭平在巴塞罗那会见政府官员和产业伙伴，对安全性做出了保证。

郭平周二在移动通信大会表示，“网络是否安全，专家说了算。美国对我们5G的安全指控没有依据，”

报道称，他的言论呼应了沃达丰执行长Nick Read的说法。Read周一呼吁美国与外界分享其掌握的关于华为的证据，同时欧盟执委会警告不要“在片面分析事实的基础上就做出草率决定”。

但美国官员坚称，在巴塞罗那大会这些表象的背后，欧洲各国政府正在越来越听从华盛顿方面关于华为的说法。

美国国务院负责网络空间和国际通讯及信息政策的副助理国务卿斯特雷耶(Robert L. Strayer)称，“我们非常成功地说服了这些政府与我们合作，思考未来其基建设施所面临的这类威胁。”

另一位美国官员称，通过大会间隙时一系列面对面的沟通，华盛顿与其欧洲盟友已经取得进展，并称该问题很可能会基于个案处理。

这位官员称，“欧洲很少有一致的声音，我认为这次欧洲也不会只有一种声音。”