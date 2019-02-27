蔡英文：转型正义的五大任务是法律所规定必须一一执行

台湾总统蔡英文今天（27日）接见海外二二八遗属表示，这两年来对于转型正义工作，政府比以往更用心，整体而言“我们有一些突破性的进步”，包括预计今年年中也会发表关于二二八事件转型正义新报告。蔡英文还说，转型正义的5大任务是法律所规定的任务，转型正义委员会必须一一执行。

据《自由时报》报道，根据促转条例，转型正义的五大任务包括：一、开放政治档案。二、清除威权象征、保存不义遗址。三、平复司法不法、还原历史真相，并促进社会和解。四、不当党产之处理及运用。五、其他转型正义事项。

蔡英文上午接见“2019年海外二二八遗属返乡团”致词表示，从1992年开始，海外二二八遗属组团回来台湾的活动，今年已经是第8届，这次有来自美国、日本与巴西，大家辛苦了，走这一趟，除了缅怀受难前辈之外，还有一个共同信念透过追求历史真相，让整个台湾社会可以从更多面向，纪念二二八、反思二二八。

蔡英文说，一直到民主化以后，政府才开始做了一系列的努力，包括认错、道歉、立碑、历史真相的调查与赔偿，以及回复受难者名誉。但是，总统说，对于真相的探询、对公义的追求是没有终点，政府有责任做得更多，这两年来对于转型正义工作，政府比以往更用心，整体而言“我们有一些突破性的进步。”