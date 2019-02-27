最高法：既要鼓励法官担当作为 也要约束权力任性妄为

中国最高法今天（27日）发布“五五改革纲要”，针对司法监督问题，最高法院副院长李少平回应称，司法责任制在一些地方还存在落实不到位现象，但主流是好的，将推动建立司法权的全程监督，强化惩戒制度。

据澎湃新闻报道，李少平坦言，有关司法责任制的制度设计是清晰的，但为什么还会引发争议？应该是在贯彻实施过程中出现问题，“很多地方在把握审判权利运行有着很好的经验，但也有落实、理解不到位的现象，导致院庭长不敢管，不愿管等问题。”

最高法司改办主任胡仕浩也表示，要把握好放权与监督的“度”，准确理解司法责任，不能出现放权之后灯下黑的问题，要坚持全程留痕，光明正大地监督。同时，也要注重权责统一，“既要鼓励法官担当作为，也要约束权力的任性妄为，惩戒失职渎职行为”。

李少平说，“我们要承认有问题，但主流是好的，大多数法院都能正确理解，法院的整体审判质效比改革前有了提升。”下一步，最高法将不断健全和完善司法责任制改革，在放权的同时建立全过程监督机制，“特别是建立惩戒制度，确保司法审判权有权必有责，行权受监督”。

李少平表示，司法改革是一个不断深化的过程，上述问题会随着改革深化得到比较全面彻底的解决。