大陆推31条APP 台陆委会：样板宣传不如多做实事

2月28日是中国大陆对台“31条措施”发布实施一周年，大陆国台办今天（27日）发布“31条”APP，并欢迎台湾民众下载。台湾陆委会表示，国台办改变宣导方式，推出“31条”APP及“受惠”样版，意图夸大实施成效，反而凸显其“惠台”名不副实，不如多做实事。

台湾《联合报》报道，台湾陆委会指出，中国大陆公布对台31项措施周年，其实施成果言过其实，所谓“惠台融合”意在“利中促统”。陆委会表示，一年来中国大陆各地方和各部委配合北京促统政策，已推出几千项配套措施，但多属形式上的政令或法规宣示，相关内容不改其“名为惠台、实则利中”之本质。其实施周年对台之影响，经多方验证，并不明显。

陆委会进一步说明，去年公布的对台31项措施，大多属于既有措施或与外资待遇相同之内容，在其实施周年后，虽然中国大陆各地方均推出“落实”措施，但仍不脱31项措施本质，且普遍未能落实执行。

陆委会提出数据，指出2018年台商赴陆投资金额为85亿美元，较上年减少8.1%，连续3年负成长，诸多台商反映未感受优惠，在陆投资日益困难；2017年台湾人赴陆就业为40.5万人，持续呈下降趋势；学生赴陆就业、实习人数及教师赴陆任教均未大幅成长，台生赴陆就读“高校”3千余人，远逊于赴其他国家留学的3万多人。

此外，陆委会也称， 大陆推出APP及样版宣传不如多做实事。事实上，许多台商反映适用上仍有许多困难或无“受惠”感受，例如：领取“居住证”后，在办理信用卡、搭乘高铁或飞机等仍未能享有“同等待遇”之便利。呼吁国台办，与其大张旗鼓办宣传，不如多做实事，确确实实改善台商、台生等在陆待遇，保障其应有之权益及人身安全。

陆委会说，经评估，陆方31项措施对台湾影响仍然有限，陆方持续强化对台各项措施，尤其针对青年、学生、高科技，值得我方警愓及预为因应。陆委会会同相关机关成立之长期性专案小组，仍持续针对中国大陆对台相关措施进行追踪与研析，将适时完成研析报告后，向社会大众进行说明。