胡春华：非洲猪瘟防控形势十分严峻

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华昨天（26日）在北京主持召开专题会议，研究部署进一步加强非洲猪瘟防控工作。他指出，当前非洲猪瘟防控形势十分严峻，要严防带病猪肉及其制品流入市场。

新华社报道，胡春华强调，要以对党和人民群众高度负责的精神，进一步强化防控措施、堵塞防控漏洞，有效防控处置非洲猪瘟疫情，坚决防止扩散蔓延，确保猪肉及其制品市场供应安全稳定。

胡春华指出，当前非洲猪瘟防控形势仍然十分严峻，要进一步统一思想认识，继续加强防控，丝毫不能放松。要坚定不移落实好各项关键防控措施，加快实施分区防控，推进联防联控，降低疫情传播风险。要强化生猪调运监管，严格落实生猪屠宰检验检疫、无害化处理等防疫要求，严防带病猪肉流出屠宰场。要加强加工流通环节监管，严格落实企业食品质量安全主体责任，加大原料管控查验和抽检力度，强化产品追溯调查，严防带病猪肉及其制品流入市场。要依法严惩私屠滥宰、倒卖“两证”、贩卖病死猪等违法违规行为，持续保持高压态势。要采取有效措施稳住生猪基础产能，保障猪肉市场供应基本稳定。要切实加强协同配合，坚决防止防控工作出现空白和漏洞，规范非洲猪瘟检测和疫情信息发布。