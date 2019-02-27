国民党公布总统初选提名机制：三成投票七成民调

国民党今天（27日）下午召开中常会，将针对总统初选提名机制，正式做出决定，解决一直以来总统初选制度未明的纷扰。据了解，在国民党智库做出明确建议，由党员投票、民调五五制及三七制择一办理后，常会可望达成共识，并由党主席吴敦义在最后亲自做出裁示，维持现行规定，总统初选采三成党员投票、七成民调办理。

据联合新闻网报道，在确定方向后，党中央从昨天深夜到今天中午已进行沟通，虽然主张五五制的意见在最后相当高涨，但如无变化，三七制将拍板定案。吴敦义常会结束后将亲自在常会厅外受访，对外说明国民党的机制，也澄清总统初选机制并未为特定人选量身订做的考量。

据了解，智库下午提送中常会对总统提名制度的研析报告，报告最后有提出明确的建议，是从五五制及三七制中择一办理，最后选择何种制度，交由常会议决。

智库报告指出，由于国民党总统选举从2000年以后即采「混合制」，考量各种初选提名制度之优缺点与党历来的提名规定，因此建议党中央，2020总统选举提名制度仍采「混合制」。

智库报告指出，但因过去国民党的总统初选参选人都只有一位，所以过去的党员投票和民调「五五制」及「三七制」两种「混合制」，都没有实际用过，因此建议国民党2020总统初选，从五五制及三七制两种混合制之中，择一办理，但均应有「党员投票」参与。