易会满首秀谈发展资本市场四个必须

中国国务院新闻办公室今天（27日）下午在北京举行新闻发布会，中国证监会主席易会满履新后首次正式亮相，介绍设立科创板并试点注册制等情况。易会满表示，发展资本市场主要考虑坚持四个必须，即必须敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险。

据澎湃新闻报道，易会满在开场白中表示：“我到证监会工作刚刚满月，还是新兵，压力很大，如履薄冰， 不敢有丝毫懈怠，不敢辜负中央和大家的期待。”

中国证券监督管理委员会副主席李超、副主席方星海、上海证券交易所理事长黄红元也出席发布会，就设立科创板并试点注册制，及进一步促进资本市场稳定健康发展有关情况进行介绍并答记者问。

易会满在发布会上表示，发展资本市场主要考虑坚持四个必须：

第一，必须敬畏市场，尊重规律、遵循规律，毫不动摇地推进资本市场健康发展。资本市场是现代金融体系的基础，是实体经济的“晴雨表”，不仅关系工商百业、千家万户，同时也对国家金融实力乃至参与国际金融治理能力构成影响。资本市场既是一个融资市场，这个“晴雨表”功能主要通过上市公司来体现，因此提高上市公司质量是重中之重；资本市场也是一个投资市场，必须充分发挥市场价值发现功能，才能够吸引各类投资主体平等参与其中。资本市场是一个内涵丰富、机理复杂的生态系统，其运行自有规律。我们发展资本市场的核心就是要立足中国实际，不断深化对金融本质、初心和规律的再认识，做到尊重规律、敬畏规律、遵循规律，坚持按市场规律办事。要充分发挥资本市场配置资源、资产定价和缓释风险的重要作用，为经济社会发展和人民群众需要提供更高质量、更高效率的金融服务，促进形成金融和实体经济的良性循环。要通过大力拓展各类股权融资渠道，促进债券市场协调发展，积极发展期货市场，推进融资结构完善，努力建设规范、公平、高效、透明的多层次资本市场体系。

第二，必须敬畏法治，坚持依法治市、依法监管，切实保护投资者的合法权益。加强监管，保护投资者合法权益，是证监会的天职。我们将坚持增量和存量并重，把好市场入口和市场出口两道关，加强全程监管，实现市场化优胜劣汰。充分发挥资本市场并购重组主渠道作用，进一步盘活存量、提质增效。我们将切实履行监管职责，坚决打击欺诈发行、大股东违规占用、操纵业绩、操纵并购、操纵市场、内幕交易等违法违规行为。推进《证券法》等法律法规的修订，大幅提升资本市场违法违规成本。通过持续监管和精准监管，促使上市公司及大股东讲真话、做真账、及时讲话，不做违法违规之事，以净化市场生态。我们要持续加大各类中介机构监管，促其履行好应尽的职责。我们将加强投资者教育，推动将投资者教育全面纳入国民教育体系，进一步推动完善证券期货投资者赔偿救济机制，积极倡导理性投资、价值投资和长期投资。

第三，必须敬畏专业，强化战略思维、创新思维，全面深化资本市场改革开放。一是提高宏观思维能力，贴近市场各参与方，坚持市场导向、法治导向、监管导向，加强对资本市场宏观战略问题的研究思考，加强顶层设计，增强战略定力，稳步推进重点关注问题的改革创新，在改革中、在发展中破解难题。当前重点是抓好设立科创板并试点注册制，以此带动资本市场全面深化改革。二是完善资本市场基础制度。统筹推进相关上市板块的综合改革。进一步完善交易制度，优化交易监管改革，让市场有明确预期，让投资者有公平交易的机会。进一步加强协调，打通社保基金、保险、企业年金等各类机构投资者的入市瓶颈，吸引更多中长期资金入市。三是以开放促改革、促发展。从机构、市场、产品等准入维度，全方位推进资本市场高水平对外开放。四是加强监管队伍专业能力建设。资本市场瞬息万变，新情况新问题不断涌现，我们将始终保持“本领恐慌”意识，向实践学习，向市场学习，向投资者学习，大力培养各个层级的专门家，锻造专业能力，弘扬专业精神，努力打造一支政治过硬、作风优良、精通资本市场工作的干部队伍。

第四，必须敬畏风险，坚持底线思维、运用科学方法，着力防范化解重大金融风险。防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的底线和根本性任务，更是我们监管工作的底线和根本性任务。当前，受国内外多种因素影响，资本市场风险形势仍然严峻复杂。我们将切实增强忧患意识，坚持历史观和辩证法，坚持精准施策，精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资和地方各类交易场所等重点领域风险的防范化解处置工作。完善资本市场逆周期应对机制，健全及时反映风险波动的信息系统。大力推进科技监管，充分运用大数据、人工智能等手段，提升对以上市公司为重点的智能化专业监管能力。进一步平衡好事前、事中和事后监管的关系，推进监管关口前移，完善风险监测、预警和处置机制，强化监管效能和震慑作用。加强各级证券监管机构自身廉洁建设，切实做到“打铁必须自身硬”，落实对证券从业机构和高管人员强监管、严监管各项要求，通过“管住人”和健全制度“防火墙”，更好地落实“看住钱”。