易会满履新证监会满月谈三感受：感受到火山口的味道

中国国务院新闻办公室今天（27日）下午在北京举行新闻发布会，中国证监会主席易会满履新后首次正式亮相，易会满在发布会上谈到他履新证监会满一个月的感受，称已经感受到什么叫“火山口”，也感受到了“火山口”的味道。

据澎湃新闻报道，易会满在发布会上说：“到证监会一个月时间，我现在主要还是在熟悉情况，最大体会是大家方方面面都非常关注资本市场，关注和爱护证监会。在此向广大投资者和股民表示感谢。同时也恳请今后能够继续给予关心，特别是对资本市场发展有什么问题、建议，及时通过各种渠道跟我们提出来。”

他表示，到证监会工作一个月，主要感受有三点：第一点感受，对他来说最需要的是要加强学习。尽管在金融行业、在银行干了35年，从基层到总行，但是相对资本市场来说他是一个新兵，特别是对于当前日新月异的资本市场的变化而言，自己很需要对相应的知识进行学习，新的环境需要适应，新的问题需要研究。在实践过程中，也需要不断地向市场学习、向投资者学习、向媒体学习、向社会相关方学习，不断提升监管的专业能力。

第二点感受，股市牵动着亿万投资者的心。这一个月他已经感受到了什么叫“火山口”，也感受到了“火山口”的味道。证监会的职责简言之，一是监管市场，二是维护秩序，三是保障合法运行。当前主要是创造一个规范、透明、开放的资本市场环境，维护投资者的合法权益，建设一个有活力、有韧性的资本市场。

第三点感受是需要保持定力。工作当中需要不忘初心，牢记使命，坚持正确的目标和方向，把握好节奏和力度，一步一个脚印，不浮躁、不急躁，完成好上述各项任务。