中国首艘国产航母今日开始第五次海试

中国国产航母今日（27日）离开码头试航。此前中国首艘航母辽宁舰于2月24日驶离大连造船厂。综合码头上的横幅和此前辽宁海事局发布的航行警告，辽宁舰应该已经完成了现代化改进和相关试航调整工作，启程返回青岛母港。

据观察者网引述“热武器时代的爱情故事”微博的消息：2018年12月27日上午，中国首艘国产航母驶离大连造船厂，开始进行第四次海试。 航母驶离过程中，现场网友观察到甲板上有包括歼-15舰载机的等比例模型，预计本次海试将进行与舰载机甲板调度以及机库停放的有关测试。今年1月8日，第四次跨年度海试返回大连后，也立即进行阻拦索、阻焰板等全面维护，相继在甲板喷涂飞行标志线。

根据此前辽宁舰驶离大连造船厂时候的图片显示，首艘国产航母当时在进行最终的调试和准备工作，包括舰载机消防车、舰载机拖车等在内的舰载机保障设备以及歼-15、直-8舰载机模型也都在甲板上就位，三块挡焰板全部升起，表明该舰正在进行舰载机相关甲板设备的调试工作。

香港文汇网26日称，近日，海军航空保障官兵亮相国产航母，他们身穿马甲，如“马甲军团”，开展昼夜演练。此次演练包括甲板巡视、牵引车调运舰载机等多项内容。

清晨6时许，舰上官兵即列队展开巡查演练，直至夜间，国产航母依然灯火通明，甲板与舰岛清晰可见。演练期间，国产航母先后启动了主机、顶板雷达，并进行了锚链排水、排水孔排放蒸汽、偏流版支起与放下等动作。为配合此次演练，海上周边巡视工作亦有加强。