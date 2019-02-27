林郑：预算案为经济下行风险及不稳定因素做好准备

香港行政长官林郑月娥说，财政司司长陈茂波今日发表的新一份财政预算案，当中很多措施为香港今年将面对的经济下行风险及不稳定因素，做好准备。

据香港电台网站报道，林郑月娥出发泰国曼谷前表示，知道有立法会议员及市民对此次预算案有不同看法，但她指出，预算案投入新增资源高达1500亿元（港元，约257亿新元），政府将公营开支超越本地生产总值的两成，证明本届政府愿意为香港未来投资、为市民解困，深信社会各界都支持这份预算案，希望尽早落实。

林郑月娥说，预算案不少措施都与施政报告的重点一脉相承，例如创新科技，除了香港有做创科的优势，如世界级大学、优秀科研人才等，加上有粤港澳大湾区，让香港有更大发展空间，强调现时要靠创新推动经济，科研有利经济及民生。

对于今年预算案“派糖”措施减少，是否做不到有利民生，林郑月娥回应说，此次预算案有不少纾困措施，包括税务及差饷宽减、给有需要学生发放津贴等，而投放社福、医疗等开支亦属于利民纾困。

另外，林郑月娥说，明天在曼谷将主持特区政府驻曼谷经贸办事处开幕，属特区政府在东盟（即亚细安）第三个办事处，相信能让香港有更大能力开拓东盟市场。