台湾酒驾将修法加重刑罚 最重可判死刑

台湾酒驾加重惩罚草案今天出炉，法务部预定在刑法的公共危罪章中，增列再犯致死刑责，最重可处“死刑”，另增加“没收条款”，把酒驾车辆视为犯罪工具，让法官得以宣告没收。法务部长蔡清祥强调，虽然学者对极刑多有疑虑，但站在保护民众的立场，有必要严惩以遏止酒驾歪风，草案最快于今天送行政院。

据《自由时报》报道，检察司司长王俊力说，此次修法参考美国加州立法例，加州是以“二级谋杀罪”论处酒驾致死再犯，法务部审慎评估后，也认为酒驾再犯具实际恶意及不确定故意杀人之意，决定增列再犯刑责，酒驾再犯致死可处10年、无期徒刑、死刑；再犯致重伤，可处5年到12年。

王俊力表示，目前酒驾致死为3年以上10年以下徒刑，致重伤则是1年以上7年以下，此次修法同步提高刑责，致死提高到5年以上12年以下，致重伤提高为3年以上10年以下。

报道称，草案还新增没收规定，王俊力指出，酒驾者驾驶之动力交通工具，不问属于犯人与否，没收之；不过他强调，法官原则上可宣告没收酒驾车辆，但若有过苛之虞、欠缺刑法上的重要性、动力交通工具价值低微、或为维持受宣告人生活条件之必要者，得不宣告没收。

至于是否引进美国的“酒精锁”，即在车辆上安装酒测系统，侦测驾驶无酒精反应后才允许启动引擎一事，王俊力回应，日前与交通部协商后，此部分拟修《道路交通安全处罚条例》，因此修正案由交通部主责，不过在刑事程序面向，酒精锁可当成检察官的缓起诉条件或法官的缓刑条件。

王俊力说，有些酒驾再犯已酒精成瘾，若为在监者，会要求他们上戒瘾班或团体治疗；若是未入监者，则将与卫生福利部合作，提供医疗资源及戒瘾处遇。