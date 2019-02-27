台湾2020总统选举 韩国瑜首度松口：会有决定

被视为国民党重返台湾2020最大希望的高雄市长韩国瑜，今天首度松口说：“会有决定，最终我一定会跟大家报告。”

据中时电子报消息，今晚传出前立法院长王金平，将于3月7日正式宣布参选国民党总统初选。韩国瑜晚间被问及此事时表示，王金平是一个资深的政界领袖。对高雄乡亲来说，王金平在高雄心目中是有比较重要的地位，这一点是无庸置疑。

韩国瑜提到，现在目前为止，要参加国民党初选总统的候选人似乎越来越多，昨天还有出来了一个周锡玮，加上王金平、朱立伦等，自己身为国民党员，也是高雄市市长，也祝福大家。

被问及每天频频被点名出马角逐2020，是否感到厌烦一事时，韩国瑜表示不会，并称可能他有大一点的政治光谱，或是民调高比较被注意。他还说，现在如何把高雄市的经济赶快冲上去，到某一个门槛、某一个位阶，有更多订单的状态之下，更好的经验，才是当务之急需要面对的。

媒体追问，是否达到门槛之后就开，才会有下一步“参选动作”？他则解释说，不是这个意思，是因为过去经济比较软、萧条，现在要赶快重整，然后赶快去冲，达到某个门槛之后，高雄会有另外一个不同的境界。

然而，外界认为韩国瑜从未正面回应过选不选2020，他则首度表态说：“会有决定，会的，最终我一定会跟大家报告，我现在的答案就是如此。”

