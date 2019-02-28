侠客岛：易会满“四个敬畏”说法很值得玩味

中国证监会新主席易会满昨天（27日）迎来首秀，他表示，须以“四个敬畏”推进资本市场发展。人民日报旗下微信公众号“侠客岛”评论指出，易会满的说法很值得玩味。

易会满昨天说，证监会主席职位是“火山口”，自己如履薄冰也不敢懈怠，接下来须以“四个敬畏”——敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的态度，推进资本市场发展并回应股民关切。

“侠客岛”评论认为，最近首登中央政治局集体学习的关键词是“金融供给侧制度性改革”，给不同金融业态提出了不同要求。其中，对资本市场的要求和定位就是，要打造一个“规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”。

评论认为，违法违规成本过低，则造成欺诈发行、大股东违规占用、操纵业绩、操纵并购、操纵市场、内幕交易等现象屡屡出现，公众投资者始终是弱势群体，损害资本市场的权威性和公正性。这些正是资本市场长期来的“顽疾”。

评论认为，科创板称得上是中国资本市场改革的“牛鼻子”。作为监管者，易会满要适应新的规则和生态；作为资本市场新设立的科创板，同样要适应新生态。科创板的推进当然需要循序渐进，不能大水漫灌。重点突出，思路明确，易会满给出了一份较为清晰的治理路径。