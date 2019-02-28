中国国家开发银行原行务委员严重违纪被开除党籍

中国国家开发银行原行务委员郭林因违纪问题被立案审查调查。

据中央纪委国家监委网站今天（28日）发布的消息，经查，郭林在担任国家开发银行天津分行行长期间，严重违反廉洁纪律，接受承揽分行办公楼装修工程的私营企业主为其装修住房未支付费用，以明显高于市场价格将自有房屋出售给分行贷款客户。

消息也指出，依据《中国共产党纪律处分条例》《公职人员政务处分暂行规定》《国家开发银行员工违规行为处理办法》等规定，经国家开发银行党委研究，决定给予郭林开除党籍处分，取消相关退休待遇，并收缴违纪所得。