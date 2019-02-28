德媒：德国盼与中国签无间谍协议

（早报讯）德国媒体报道称，德国总理默克尔希望与中国达成一项协议，双方互不进行间谍活动。作为交换，德国不会将中国电信巨头华为排除在德国5G网络建设之外。

德国《经济周刊》（Wirtschaftswoche）26日援引安全部门的消息称，默克尔的经济顾问罗勒最近正在中国就该协议进行谈判。

华为因与中国政府的关系，以及被指可能为中国政府进行间谍活动而在西方面临严格审查。华为否认进行任何间谍活动。

美国之音今日（28日）报道指出，网络安全专家对德国的提议感到惊讶。报道说，中国曾在2015年与奥巴马政府达成协议，承诺不从事窃取对方商业情报的间谍活动，但中国的黑客活动并未因此终止。

智库美国企业研究所国际贸易与科技政策学者巴菲尔德受访时指出，即使双方签署“无间谍协议”，中国也没有足够的信誉令人相信其会遵守，并且由于间谍活动的特殊性质，很难核实协议的遵守情况。

自今年年初以来，美国政府多次警告盟友，不要使用华为的5G设备，因为所有中国公司必须在中国情报部门提出要求时予以合作。但一些盟国不愿推迟推出5G服务，而且华为产品价格比其他供应商低，以及鲜有证据表明华为可能利用其设备窃听，这些因素都阻碍了美国抵制华为的行动。

巴菲尔德认为，德国政府存在矛盾心理，一方面对华为产品存在安全担忧，但并不想全面禁用华为。“这是顾及到与中国的关系，以及华为设备在德国市场的广泛应用。他们（德国官员）试图找到一些方法，让人们觉得他们在做些什么，同时也能摆脱美国的困扰。”

在欧盟，德国对华为的做法受到了特别关注。目前，欧盟28个成员国在保护其通讯系统方面都有不同的政策，一些较小的成员国希望欧盟最大经济体德国能带领欧盟统一立场，以免自己成为中国报复的目标。