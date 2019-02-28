调查：中国一线城市、已婚已育者对教育满意度较低

中国青年报社社会调查中心在全国两会召开前夕对近5万人展开的调查显示，受访者对过去一年的教育状况打了7.21分，三四线城市、未婚的受访者打分较高，一线城市、已婚已育受访者打分较低。

据《中国青年报》今天（28日）报道，本次调查显示，在教育、就业、创业、生育、养老、医疗、住房、环保和司法等九大议题中，教育（79.8%）正是受访者最期待的两会议题。

涉及的内容包括：教师队伍与教师待遇、教育公平、高考、教育资源均衡、减负、素质教育、学前教育、课外补课和课外培训等。

进一步分析发现，已婚已育受访者在教育上打分最低（6.07），低于已婚未育（7.17）和未婚受访者（7.29）。已婚已育者作为父母，更加关心孩子的教育问题，也比未婚者直面更多的教育痛点，因此相对来说满意度较低。三四线城市的受访者打分最高（7.27），一线城市受访者的打分最低（7.04）。这可能与一线城市竞争更大、人们感受到更多教育压力有关。

调查也显示，受访者比较期待的两会议题还有：治理不良教学行为，进一步改革招生制度，提高本科教育质量，规范课堂教学、治理“课上不讲课后讲”以及整顿校外培训、减轻学生负担等，获选率均超过了五成。