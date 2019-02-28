美调查报告称孔子学院应做出调整或是关闭

美国参议院下属的调查单位周三（27日）发表报告，指孔子学院是中国当局严加管控的宣传工具，并称这些学院应该做出调整或是关闭。

据路透社报道，报告称，中国已经出资超过1.58亿美元（约2.13亿新元），协助在美国学府的孔子学院宣传中华文化。

这份报告由参议院常设调查委员会发表。该委员会之前针对孔子学院展开为期八个月的调查，发布报告的时间正值中美贸易战尚未平息之际。

调查委员会的报告指出，孔子学院的几乎所有事项都由中国政府管控，包括资金筹集、职员以及活动安排。报道也称，中国当局也能对任何活动或演讲人进行否决。

调查委员会称，并没有证据显示孔子学院职员涉及间谍或任何需向执法单位通报的其他活动。不过，委员会指出，他们发现许多学院职员领取了不正确类别的签证。委员会也说，在每年获得中国政府提供至少25万美元资金的美国大学当中，有七成并没有依据规定向美国教育部申报。

报告也提出一些建议，包括要求美国学府在网上发布涉及外国政府的合同；确保雇佣程序依照美国相关法规，而不是中国的条规；以及确保美国国务院审核所有的签证，并要求中国实现互惠待遇。

调查委员会共和党籍主席波特曼（Rob Portman）在一项声明中指出，由于孔子学院在运作上并不完全透明，加上无法同样地通过在华美国学府进行美国文化宣传，孔子学院不应在美国继续运作。

委员会也说，他们正考虑通过立法，确保这些学院遵守上述建议。委员会将在当地时间今天（28日）举行中国对美国教育制度影响的听证会。

中国驻美使馆官员受询时尚未对此置评。

孔子学院在2004年成立，旨在在世界各地的大学与其他学府宣传中文和中华文化。不过，学院也被指尤其在美国提倡中国当局的观点。

对于外界的指控，孔子学院和中国政府予以否认。中国政府24日也透露计划“优化”孔子学院的布局，并称孔子学院仍将是中国政府政策的重要组成部分。

除了在100所美国学校设立孔子学院之外，中国也在美国的中小学提供基金，协助开设超过500间教导中文和中华文化的“孔子教室”。美国总统特朗普和其他美国官员曾指责中国当局利用学生充当间谍，窃取知识产权等不当手段。