西安两前官员杨安定和张军省被双开

西安市两名前官员被指严重违纪违法，被开除党籍和公职。

据“西安纪检监察”微信公众号今天（28日）发布的消息，经中共西安市委批准，西安市纪委监委对原西安市秦岭办党组书记杨安定，以及西安市长安区政协原副主席张军省严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，杨安定违反政治纪律和政治规矩，故意作出与党和国家的方针政策以及决策部署相违背的决定；违反廉洁纪律，给上级领导送衣物、字画；违反国家法律法规，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，涉嫌受贿犯罪。

杨安定身为党员领导干部，理想信念丧失，目无党纪国法，其行为已构成严重违纪违法并涉嫌犯罪，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经西安市纪委监委会议研究，并报西安市委批准，决定给予杨安定开除党籍、开除公职处分；收缴其违法所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。

张军省违反廉洁纪律,接受可能影响公正执行公务的礼金；违反工作纪律，对“青华度假村”项目无证销售行为失管失察；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，涉嫌受贿犯罪。

张军省身为党员领导干部，理想信念丧失，目无党纪国法，其行为已构成严重违纪违法并涉嫌犯罪，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经西安市纪委监委会议研究，并报西安市委批准，决定给予张军省开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。