中国交通运输部将出台共享单车用户资金管理办法

中国交通运输部副部长刘小明今天（28日）说，该部门将加快推动出台相关管理办法，加强对共享单车用户押金的监管。

据中国澎湃新闻引述央视新闻报道，在今天国新办举行的新闻发布会上，有记者问交通运输部副部长刘小明，共享单车ofo退押金问题持续数月，网上报道目前排队人数仍超过1000万。

对于交通运输新业态近期曝出的这些问题，刘小明说，共享单车是移动互联网和租赁自行车融合发展的交通运输新业态，近几年来快速发展，为社会公众短距离出行提供了一种新的便利选择，对构建城市绿色出行体系发挥了积极作用。但同时，在发展过程中，也存在企业主体责任履行不到位、恶性竞争、用户权益保障不足等问题，尤其是《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》提出的用户押金管理要求未能落实，押金安全和稳定风险凸显，已发生多起因被挪用的用户资金无法及时退回引发的集中维权事件，引起社会各方广泛关注，造成了不良的社会影响。

刘小明说，交通运输部对此高度重视，已会同交通运输新业态协同监管部际联席会议相关成员单位进行了分析研判，指导北京市交通运输部门在当地政府部门的统一领导下，切实履行属地管理责任，做好应对预案，依法妥善应对处置有关情况；督促相关运营企业畅通退押金渠道，优化退押金流程，加快线上退押金进度，切实保障用户合法权益。同时，为加强用户押金管理，建立押金长效管理制度，目前，该部门和中国人民银行会同相关部门正在研究制定《交通运输新业态用户资金管理办法》，进一步细化用户押金管理措施。

交通运输部始终鼓励运营企业采用免押金方式提供租赁服务。对收取用户押金的，相关运营企业一定要承担起主体责任，严格押金的使用管理，对用户申请退还押金的，企业应做到及时、无条件退还。

下一步，交通运输部将加快推动出台《交通运输新业态用户资金管理办法》，加强对用户押金的监管，做到专用存款账户存管、专款专用，不得挪用押金，从源头上防范押金风险，切实保障用户权益。