马英九批民进党政府以转型正义搞政治斗争

台湾前总统马英九今天（28日）在面簿发文写到，228事件和白色恐怖时期所涉的转型正义问题，20多年来已得到适当处理，大部分在既有行政与司法体制内都已解决，批评民进党政府成立促转会成东厂打手，以转型正义搞政治斗争。

据台湾《联合报》报道，马英九认为，民进党政府通过“促进转型正义条例”、成立促转会，声称要找出228事件真相与责任归属。现任总统蔡英文口口声声说“转型正义是为促进和解，不是为挑起族群冲突”，但这些倒行逆施措施都在撕裂族群、挑起仇恨，反而造成转型不正义。

马英九指出，近30年来政府与民间花了极大力量抚平这段历史伤痛，已获得一些成果，但这几年出现一股逆流，让他感到难过与忧心，像部分人士打着“转型正义”旗号对各地仅存的蒋介石铜像泼漆、断首、破坏；也有人以“反日”之名，踹断台北市228纪念馆外和平柱。

马英九也提到，上个月他应丧家邀请赴台中出席228事件中人称“抗暴战士”黄金岛老先生告别式，现场有几位年轻人对他丢鞋、辱骂。这些行径都已超越和平、理性与法治界限，更不是爱与包容，只会散播仇恨，激化对立，撕裂好不容易愈合的伤口，对台湾造成二度伤害。

马英九认为，面对228事件唯有做到“面对历史，就事论事”才能“是非分明”，唯有“面对家属，将心比心”才能“疗伤止痛”。