交通运输部：北京两个机场将协调发展、适度竞争

中国交通运输部部长李小鹏在28日的国新办新闻发布会上介绍了北京大兴国际机场的建设进展情况，李小鹏表示，未来北京的两个机场将要协调发展、适度竞争。

据澎湃新闻报道，关于大兴机场和首都机场两个机场的功能定位分工，李小鹏表示，根据民航局前一段时间印发的《北京大兴国际机场转场投运及“一市两场”航班时刻资源配置方案》，北京大兴国际机场定位为大型国际航空枢纽，是国家发展的新的动力源，是支撑雄安新区建设的京津冀区域综合交通枢纽，主要依托东航、南航等主基地公司，打造功能完善的国内国际航线网络。2021年和2025年将分别实现旅客吞吐量4500万和7200万人次的建设投运目标。

北京首都国际机场定位是大型国际航空枢纽，亚太地区的重要复合枢纽，服务于首都核心功能，主要依托国航等基地航空公司，调整优化航线网络结构，增强国际航空枢纽的中转能力，提升国际竞争力。首都机场将在2020和2025年通过“提质增效”改造计划，进一步加大安全裕度，提升服务质量。

李小鹏表示，这两个机场将要形成协调发展、适度竞争，具有国际一流竞争力的“双枢纽”机场格局，从而推动京津冀机场群的有效发展，成为世界级机场群。