西安违建别墅事件：三天内两名秦岭办党组书记被双开

西安市两名前官员被指严重违纪违法，被开除党籍和公职，其中包括原西安市秦岭办党组书记杨安定。这是是三天内西安秦岭办第二名受处理的党组书记。

据“长安街知事”微信公众号今天（28日）指出，西安市政府原党组成员、秘书长焦维发于前天被“双开”。焦维发在2013至2017年间任秦岭办党组书记，他卸任后由杨安定接手。

“长安街知事”在报道中比较了杨安定和焦维发违纪违法的问题，并称焦维发的问题则更加严重。

报道引述西安市纪委监委通报说，杨安定的问题有：违反政治纪律和政治规矩，故意作出与党和国家的方针政策以及决策部署相违背的决定；违反廉洁纪律，给上级领导送衣物、字画；违反国家法律法规，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，涉嫌受贿犯罪。

焦维发的问题就有：违反政治纪律和政治规矩，贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神不坚决、不彻底，在秦岭违建专项整治中敷衍应付、弄虚作假，为秦岭违建项目“大开绿灯”，伪造证据对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规持有、使用高尔夫球卡；违反组织纪律，在职务晋升、工作调动等方面为他人谋取利益；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡，违规从事营利活动；违反国家法律法规，构成职务违法，其中利用职务上的便利、本人职权和地位形成的便利条件，为他人谋取利益，索取、收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

西安市纪委监委还指出，焦维发身为党员领导干部，丧失理想信念，背弃党的宗旨，对党不忠诚、不老实，“四个意识”全无，丧失原则底线，玩物丧志，品行低劣，把党和人民赋予的权力当作谋取私利的工具，大搞钱权交易和利益输送，且在党的十八大后不收敛、不收手，党的十九大之后仍不知敬畏、胆大妄为、没有底线。

报道也提到：“可见，像焦维发这样的人，正是下一步反腐工作重点查处的对象。”