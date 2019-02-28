瑞银：两会将出台政策助稳增长 人民币短期看稳

瑞银财富管理投资总监办公室今天（28日）发表两会前瞻报告，预计中国全国人大和政协会议将出台的政策有助稳定经济增长，并相信人民币汇率于短期内会保持稳定。

据路透社报道，报告预计，中国国务院总理李克强即将发表的政府工作报告将提出2019年GDP增长目标为“6%至6.5%”，低于2018年“约6.5%”的目标。瑞银行相信，只要2019年至2020年GDP平均增速达到6.1%，中国仍能实现2020年经济规模翻番之目标。

瑞银也预计，中国会进一步降低增值税和企业所得税的税率，今年的财政赤字率应该会扩大至3.3%。此外，预计中国将采取更多针对性的宽松措施，包括降准和不同的创新工具，并会就扩大内需提出更多细节。同时针对中美贸易问题提出加快市场开放及在全国范围内设立更多自贸区。

瑞银财富管理认为，政府可能公布的连串政策应该有助稳定中国经济增长前景及防范金融市场相关的系统性风险。更具体地说，6%至6.5%的GDP增长率应该可以巩固投资者对于中国经济减速可控的预期，加上温和的通胀率（估计为2%），今年的名义GDP增长8%至9%，与企业盈利增速相若，意味着中国资产类别代表着一个良性的投资环境。

因此瑞银预计，中国在岸股票市场和较低质素债券将有单位数的回报，而人民币兑美元于短期内应会在现时水平徘徊。

投资板块方面，瑞银偏好材料、基建和银行业，因可受惠于中国加大基建支出，也偏好于营运杠杆较低的行业。债券方面，瑞银偏好在岸的投资级别债券和高收益企业债券，多于商业票据和政府债券。