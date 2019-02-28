中共中央政治局成员向党中央和习近平述职

据新华社今天（28日）报道，《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》要求，中共中央政治局成员每年向党中央和习近平总书记书面述职。近期，中央政治局成员按规定向党中央和习近平总书记书面述职。习近平认真审阅了述职报告。他强调，十九届中央政治局要履行好党和人民赋予的历史责任，永葆共产党人政治本色和革命精神，扎扎实实为党和人民工作。中央政治局同志要锐意进取、攻坚克难，勇于担当、敢于斗争，廉洁自律、夙夜在公，为全党作好示范和表率。

中央政治局成员围绕一年来履职尽责情况，认真撰写了述职报告。述职报告严格同党中央和习近平总书记要求对标对表，将思想、工作、作风贯穿起来，有经验总结和认识体会，有问题查摆和改进措施，也有工作打算和意见建议。

中央政治局成员的述职报告主要有以下内容。

中央政治局成员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉把维护习近平总书记核心地位和党中央集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩，注重增强维护意识、坚定维护行动、提高维护能力、确保维护效果，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。

中央政治局成员把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，体会蕴含其中的使命情怀，把握贯穿其中的马克思主义立场观点方法，深钻精研、学思践悟，从中汲取真理力量、思想力量、实践力量，同时督促指导分管领域在学懂弄通做实上下功夫。

中央政治局成员着眼党和国家事业发展全局，聚焦分管领域的重要工作、重大改革、重点任务，推动习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署落实落地。特别是坚持底线思维、增强忧患意识，着力解决突出矛盾和紧迫问题，确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作落到实处。

中央政治局成员自觉将贯彻执行党中央决策部署进展情况向党中央和习近平总书记报告，及时将重大问题、重大事项、重大工作向党中央和习近平总书记请示。

中央政治局成员严格遵守民主集中制各项制度要求，在分管领域、分管工作中既充分发扬民主，广泛听取意见，又实行正确集中，严格按程序决策、按规矩办事。

中央政治局成员在改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进新闻报道、厉行勤俭节约等方面按照规定办，反对“四风”特别是形式主义、官僚主义问题。抓好中央八项规定精神在分管领域的贯彻落实。

中央政治局成员严格执行党员领导干部廉洁自律规范，注重从小事小节上约束自己，加强对亲属和身边工作人员的教育管理。