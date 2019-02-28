中国城市安居指数报告：成都超越北上广深居首

由多个机构今天（28日）发布的一份报告显示，综合考虑买租房成本、生活成本、宜居环境等因素，成都超越北上广深四个一线城市，成为当前中国安居指数最高的城市。

据中新社报道，《2018-2019中国城市安居指数报告》显示，在成都之后，依次排序为深圳、北京、西安和上海。

这份报告由58同城、安居客联合上海师范大学房地产经济研究中心发布，覆盖全中国35个大中城市。报告指出，城市安居指数并非完全由经济水平来决定，总体而言，中国南部地区城市安居指数得分普遍高于北方。从城市群来看，位于中国腹地的西部与南部沿海区域的大中型城市得分较东北地区与环渤海地区更高。

上海师范大学房地产经济研究中心主任崔光灿指出，成都的综合指数排名位列第一，原因在于成都更适合“生活”，其生活支出相对于收入是35个城市中最低的，以极大的生活成本优势成功拉开了与诸多一线城市的差距。其次是成都的居住关注度较高。在35个大中城市的用户中，把成都作为目标城市的较多，再加上宜居环境等得分也较高，使成都在城市安居综合指标得分第一。此外，近年作为“新一线城市”，成都在吸引人才上力度很大，也使其成为人们重点关注的城市。

除了成都以外，报告显示，北京城市关注度最高，深圳宜居环境指数排名第一，而银川的买租房成本指数领先。这四大城市，分布在全国不同地理区域。以北京为例，目前北京的租房搜索关注度全国第一，买房搜索关注度全国第三，也是全国人才的首要流入地。

从城市群角度看，报告显示，西南、西北城市群名列前茅，珠三角、长三角、长江中游及中原城市群形成第二梯队，而环渤海与东北城市群位居第三梯队。

58安居客房产研究院首席分析师张波认为，位于中国腹地西部与南部沿海区域的大中型城市得分较东北地区与环渤海地区更高，意味着人们不再将经济发展水平和城镇化程度作为评判一个城市是否适宜安居的首要条件，而是将自然条件、气候环境以及生活节奏等均纳入考量范围，未来具有更高安居指数的城市在吸纳人才方面也会更有优势。