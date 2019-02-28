中英研究团队发现抗肿瘤抗衰老黑木耳品种

一支中英研究团队发现，有三个黑木耳品种含有能代谢出抗肿瘤、抗衰老产物的基因。

据新华社今天（28日）报道，这支来自中科院苏州医工所与英国牛津大学的研究组是在最近对来自中国东北地区的这三个主要黑木耳品种进行基因测序时发现的，并称进一步研究或将明确黑木耳的药用、保健价值。相关研究成果已发表在自然（Nature）出版集团旗下刊物《科学报告》（Scientific Reports）上。

此次研究涉及的三种黑木耳，来自吉林省蛟河市黄松甸镇国家级万亩黑木耳标准化种植示范区。根据表面褶皱由多到少，分别称为全筋、半筋和无筋黑木耳。

合作组对这三个黑木耳品种进行了转录组测序分析，共获得13937个独立非重复基因。其中，有一部分基因代谢出的小分子产物已经被验证具有抗肿瘤、抗衰老的效果。此外，研究者还发现了1124个基因库中未曾记录的新独立非重复基因。这些基因也可能与黑木耳抗氧化、抗衰老等独特功能的产生有关。

虽然研究涉及的三种黑木耳都拥有能产生抗肿瘤、抗衰老代谢产物的基因，但不同种类的黑木耳仍有显著差异。黑木耳的不同品系在疾病抗性和药物成分生成等方面，存在明显不同。

参与此项研究的苏州医工所研究员高山说：“要挖掘黑木耳的药用价值，后续还有很多工作要做。比如，可以对不同品种黑木耳的有效药物成分生成、积累和代谢进行定量对比，以便进行良种选育。还可以对代谢出的有效成分进行鉴定、分离和纯化，以精确指导深加工。”