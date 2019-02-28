新华社公布李锐过世消息

中国官媒新华社今天（28日）公布李锐过世的消息。

全文如下：

原中共中央顾问委员会委员，中共中央组织部原副部长李锐同志（部长级待遇），于2019年2月16日因病医治无效在北京逝世，享年102岁。

李锐同志病重期间和逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼。

李锐，原名李厚生，1917年4月生于湖南平江。1936年春参加革命工作，1937年2月加入中国共产党。1939年12月任中共中央青年工作委员会宣传部宣传科科长。1941年9月起先后任《解放日报》国内评论编辑、评论部解放区组组长。1945年10月任冀热辽日报社社长。1948年任中共中央东北局领导同志政治秘书。1949年8月起先后任新湖南报社社长，湖南省委宣传部副部长、代部长。1952年10月起先后任燃料工业部水电建设总局局长，电力工业部部长助理兼水电建设总局局长，水利电力部副部长。“文化大革命”中受迫害。1979年4月任电力工业部副部长、党组副书记兼基建工程兵水电指挥部政委，1980年8月兼任国家能源委员会副主任、党组成员。1982年4月起先后任中共中央组织部青年干部局局长、副部长。1995年6月离休。

李锐是中共第十二届中央委员会委员，在1985年9月中共全国代表会议和中共十三大上分别增选、当选为中央顾问委员会委员。