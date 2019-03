中国驻加大使发文：美国炒作华为设备安全问题 给公司做广告

中国驻加拿大大使卢沙野昨天(27日)在加拿大英文报章发表发文章,称美国在国际上制造、炒作有关华为设备安全问题,给华为做了广告,让世界人民都知道在5G技术领域华为是最棒的。

这篇文章在《国会山时报(The Hill Times)》的英文标题为“U.S. security concerns about Huawei are bunk: it just wants to smother competitors”,而中国驻加拿大大使馆网站所提供的中文标题为《关于“华为设备危害国家安全”的几点思考》。

据使馆网站今天发布的消息,文章指出,美国排挤华为,真正原因恐怕不在于国家安全威胁,而是企图通过政治干预打压美企业竞争对手。此外,把华为排挤出5G网络建设恐怕无助于有关国家的国家安全。

以下是中国驻加拿大大使馆网站所提供的中文版文章:

一段时间以来,有关华为设备对西方国家安全构成威胁的言论甚嚣尘上。美国最早宣布将华为设备排除出本国5G市场。“五眼联盟”国家中,澳大利亚、新西兰随后跟进,加拿大和英国尚未做出决定。前段时间美国高官还赴欧洲游说,要求包括东欧国家在内的欧洲盟友不使用华为设备。

美国在国际上制造、炒作有关华为设备安全问题,产生了以下效果:

第一,给华为做了广告,让世界人民都知道在5G技术领域华为是最棒的。当前全球5G网络建设方兴未艾,除华为外,爱立信、诺基亚、思科都是业内的佼佼者。由于美国一再渲染华为5G技术存在安全隐患,使世界各国特别是网络运营商不由得进一步关注各自5G建设前景。从媒体报道看,在5G技术方面,华为领先竞争对手的优势明显。一些国家的电信运营商表示,如果排除华为5G设备,本国5G建设将推迟1至2年。还有专家坦言,目前真正能称得上5G的只有华为一家的设备。华为公司负责人也公开表态,目前公司签订的5G设备合同遥遥领先于其他设备制造商,而且华为技术的独到之处在于将5G同微波技术结合在一起,这是其他电信设备制造商所不具备的。这一切普通老百姓原本不了解,经过美国的渲染,反倒令世人皆知。

第二,美国排挤华为,真正原因恐怕不在于国家安全威胁,而是企图通过政治干预打压美企业竞争对手。美国为首的“五眼联盟”情报机构虽一再宣称,华为设备会对有关国家安全构成威胁,但迄今从未拿出证据。他们指责华为与中国政府关系密切并为中国官方进行间谍活动,理由之一就是中国《国家情报法》要求机构和个人配合国家情报工作。对于这一点,不论是中国政府,还是华为公司都作出了澄清。日前,英国前情报机构通信总部负责人公开发文表示,迄今从未发现中国政府通过华为开展恶意网络活动的证据。以立法形式维护国家安全是国际通行做法,美国法律就要求电信运营商有义务同政府情报机构合作。“五眼联盟”国家以及法国、德国等西方国家都有类似法律规定。中国《国家情报法》的制定正是参考了这些西方国家的有关法律条文。事实上,正是那些指责中国政府利用华为设备从事间谍活动的国家干着利用电信公司设备从事间谍活动的勾当。相信读者们不会忘记前几年披露的“棱镜计划”。由此可见,美国等国情报部门攻击华为根本不是出于所谓的“国家安全威胁”,而是为了排挤华为,为本国电信设备企业创造不公平的竞争条件。

第三,把华为排挤出5G网络建设恐怕无助于有关国家的国家安全。华为设备没有也不会对国家安全造成威胁,而是给某些国家情报机构对本国公民和世界各国大规模监控、监听造成不便。从“棱镜门”事件披露的情况来看,美国对本国公民和盟友进行大规模监听监控,靠的就是有关国家的电信网络。现在美国等国家之所以如此害怕华为设备,一个合理的解释就是,如果在5G时代有关国家都用上了华为设备,将会导致这些情报机构花巨资打造的监听系统成为聋子和瞎子,而它们要想攻破华为设备的安全设置则要费更多力气,操作上更加困难。华为已承诺将加大资金投入,进一步提升设备安全性。这是美国等西方情报机构所不愿看到的。

好消息是,这两天有关国家对华为参与5G建设的态度有了积极转变,表示不会排斥华为设备。这是正确的选择。毕竟,5G技术不是某一个或几个国家的专属,而是各国交流合作的产物。封杀华为可能意味着错过5G时代的发展快车。