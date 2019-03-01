2月中国内地电影票房破110亿 创全球影史新高

据中国国家电影专资办统计数据，截至2月28日17点，2月份中国内地电影票房已破110亿。

据中新经纬客户端报道，2月份中国内地电影票房已超越去年2月份101亿的票房，再创全球影史单市场单月票房新高。中国内地市场也成为首个两次单月票房破百亿的电影市场。

中国电影家协会副主席、清华大学新闻与传播学院教授尹鸿对中新经纬客户端表示，今年春节档不仅票房保持上升势头，而且整体电影创作和制作品质都超过去年。尹鸿认为，2019年春节档题材类型丰富，中国电影有了太空意识、全球意识，电影整体制作水平明显提高。