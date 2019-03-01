MSCI决定年内把A股纳入因子从5%增至20%

美国著名指数编制公司明晟公司（MSCI）3月1日早间宣布，增加中国A股在MSCI指数中的权重，并通过三步把中国A股的纳入因子从5％增加至20％。

据澎湃新闻报道，MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。MSCI亚太研究部主管谢征傧曾表示，根据MSCI测算，以每5%的因子纳入A股，带来的资金大约是220亿美元。若此次咨询结果正面，则A股纳入的因子提升至4倍，基于5%的纳入因子带来的资金量测算，预计将有660亿美元的海外增量资金。国信证券则预测，此举将为A股市场带来增量资金约490亿美元（约3300亿人民币）。

MSCI表示，此项决定是基于MSCI与全球多家机构投资者的广泛咨询。参与咨询的投资者包括资产拥有人，资产管理人，经纪人/交易商以及其他市场参与者。增加中国A股权重的提议获得了这些投资者的大力支持。

“互联互通机制已被实践证实是投资A股市场的可靠渠道。中国A股以5％的纳入因子初始纳入MSCI指数的成功实施为国际机构投资者提供了正面的体验，并促成了他们进一步增加对中国大陆股票市场投资的兴趣。”MSCI董事总经理兼MSCI指数政策委员会主席Remy Briand表示，“中国监管机构对继续改善市场准入条件的坚定承诺是赢得国际机构投资者支持的另一个关键因素。此承诺的例证之一是最近几个月来A股停牌数量已显著减少。”

