柯文哲称“大屠杀是对犹太人最大宣传” 挨批失言

台北市长柯文哲参访以色列后，公开表示“对犹太人国际上最大的宣传，还是希特勒时代六百万人遭屠杀的事情”。他这句话被批失言。正值台湾228政治事件72周年，“屠杀作为宣传”的言论格外敏感。

综合台媒报道，台北市长柯文哲结束访问以色列行程，27日搭机返台后，形容这次出访是60小时闪电来回，“以色列虽然小小的，值得台湾学习”。

柯文哲27日在桃园机场受访提到：“到以色列观光他们都会安排看大屠杀纪念馆，因为对犹太人国际上最大的宣传，还是这个希特勒时代，屠杀六百万人这件事情。”

此话遭到网友批“失言”，并指若柯文哲要选总统将是致命伤，认为柯文哲整个行程表现出来是对国防和外交的无知，尤其台湾正在纪念发生在台湾72年前独裁者蒋介石的228大屠杀，更惹争议。

台北市府虽紧急在官网的新闻稿删去柯文哲的争议话语，但已引起轩然大波。但柯文哲28日出席活动则不认为自己失言。

柯文哲说，从1933年希特勒上台，到1945年整整12年的时间，特别是到最后两三年几乎是灭绝式的处置，所以他后来发现以色列到最后把这件事情变成很重要的国际宣传，这也是为什么全世界的以色列人会这么团结合作。

柯文哲还说，自己亲自到大屠杀博物馆去看，好像懂得其中的道理。

台北市府副发言人柯昱安表示，柯文哲所说的“宣传”，是指以色列把“真相”公诸于世，让更多世人了解纳粹暴行，进而避免类似事件再度发生。没有宣传就没有真相，没有真相就没有和解。

此外，对柯文哲3月要访美，媒体问到，以色列在政治上是不是也比较亲美？柯文哲说，犹太人团体在美国政坛还是很有力量，所以他想应该不是以色列亲美，而是美国亲以色列。