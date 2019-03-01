特金会未能达成协议 朝鲜外相凌晨反驳美国说法

正在越南河内参加第二次朝美领导人会晤的朝鲜代表团3月1日凌晨突然召集媒体记者举行发布会，就第二次朝美领导人会晤未能达成协议等会晤结果向媒体发布朝方立场。

据央视新闻客户端消息，朝鲜外务相李勇浩表示，朝鲜并非如特朗普所说，要求全面解除所有对朝制裁，而是要求解除涉及民生领域的几项主要对朝制裁内容。

李勇浩说，朝鲜提出了“现实的”建议，包括在美国观察人士的监督下，完全关闭宁边核设施。

“考虑到目前朝鲜和美国之间的信任程度，这项提议是现阶段我们能够采取的最大的去核化措施。”

他表示，作为回报，朝鲜只希望美国解除“妨碍我们国民经济和人民生活的”部分制裁。

他说，平壤还提出永久停止核试验和远程火箭试验，可能很难再看到河内峰会这样的机会。

“即使美国未来再次提出谈判，我们的立场都不会改变。”

李勇浩的这番话驳斥了特朗普几个小时前的说法。

昨天（28日）朝美双方延长了会晤时间后，工作午餐取消，这也让外界担心下午的文件签署仪式是否会如期举行。而白宫同日下午称，此次朝美领导人会晤并未达成任何协议。

随后，特朗普召开记者会，表示没谈拢的原因是朝方要求全面解除制裁。美国国务卿蓬佩奥则称金正恩“没有准备”像他们要求的那样做。特朗普在记者会上表示，他尚未承诺与朝鲜领导人金正恩举行第三次会晤：“我们将拭目以待。”

但他对这次会谈还是基本保持乐观：“关系非常融洽，非常友好地散会，不是那种‘起身扭头就走’的离开。”