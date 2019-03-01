摩根大通料MSCI及富时效应引发约1500亿美元资金流入中国A股

据路透社报道，投行摩根大通周五称，随着中国A股在MSCI全球指数权重提高以及6月起加入富时罗素指数，预计中国A股市场潜在的资金流入规模约为1,500亿美元。

稍早全球指数提供商MSCI明晟表示，今年晚些时候将把中国A股在其全球指标指数中的纳入因子提高至现在的四倍。此举可能吸引超过800亿美元的新外资流入中国。

摩根大通指数分析师张贺在其评论中表示，考虑到MSCI今日宣布增加A股大盘股所占权重并纳入中盘股，预计中国A股市场潜在的被动资金流入规模约为142亿美元。加上主动资金，预计流入规模将达到850亿美元。

他并称，“另考虑到富时罗素指数公司（FTSE Russell）亦将于今年6月起纳入A股，我们预计于2019年5月至2020年3月期间，中国A股市场潜在的资金流入规模约为1,500亿美元（包括主动及被动型资金）。”

摩根大通指出，自MSCI于2018年5月将中国A股纳入其指数体系，标志着中国A股首次迈入国际指数后，该行看到市场参与者的反应非常积极。

MSCI明晟在其网站上发布的公告中表示，将在2019年5月、8月和11月分三步走，把中国大型股在其指数中的纳入因子从目前的5%提高至20%。调整后，中国股票在MSCI明晟新兴市场指数中的权重将从目前的大约0.7%升至3.3%。