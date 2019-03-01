中国传媒大学党委书记到崔永元口述历史研究中心调研 崔永元做汇报

中国传媒大学党委书记陈文申昨天（28日）到崔永元口述历史研究中心调研指导工作。崔永元口述历史研究中心主任丁俊杰、中心创始人崔永元等汇报了研究中心成立以来取得的主要成绩，并就筹建中国传媒大学口述历史学院事宜提出了初步规划意见。

中国传媒大学官网的报道称，在调研过程中，丁俊杰主任详细汇报了中心过去几年在口述历史教学科研、档案馆藏、博物馆建设和公共服务等方面进行的努力和尝试，取得的成绩和存在的不足，并就今后五年的工作，特别是口述历史学院筹建过程中的部门设置及职能划分、人员规划、发展目标及所需支持等进行了重点阐述。

崔永元教授首先感谢学校一直以来给予的大力支持，并就中国口述历史事业的长远发展提出了自己的思考。他表示，口述历史的价值已逐渐被国际学术界所认可与重视，也符合全媒体时代公众的接受习惯，在未来大有作为。中心拥有联合业内雄厚学术实力进行教学科研活动的丰富经验，尤其拥有组织重大学术活动、培训口述历史专业力量的成熟经验，从而为建设口述历史学院提供了强有力的背景支撑。

在听取汇报后，陈文申书记首先充分肯定了研究中心取得的各项成绩，并对今后的发展规划提出了建议。他指出，中国特色社会主义进入新时代，中国恰逢百年未有之大变局，我们有幸参与其中，实属难得。作为一个传媒人，记录历史、还原真相是我们永恒的使命，希望研究中心继续能秉持家国情怀，记录更多普通人的家国记忆，为我们的子孙后代留下更多的精神财富。其次，陈书记对口述历史学院的发展规划也提出了意见。他指出，学校的“双一流”建设是在结合国家发展需要及学校优势学科的双向坐标中推进的，口述历史研究院的建立恰恰在这两个维度中都有很大发展空间。希望研究中心在今后的工作中，更多地同国家战略结合起来，继续为生民立传、为国家存史。

崔永元口述历史研究中心部分成员陪同调研并参加了座谈。

崔永元口述历史研究中心成立于2012年，由杰出校友崔永元和母校本着“抢救历史、持续发展、合作共赢”的原则合作建立，是国内首个专门从事口述历史收集整理和学术研究的高校机构。自成立以来，研究中心不断发掘自身优势，取得了一系列的成绩，已经成为国内最大的口述历史资料库和专业研究机构，也为中国本土口述历史事业发展探索出了一套可行性强的新模式。